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В Антарктиде найдены следы взрыва космического объекта

Наука

Учёные обнаружили в Восточной Антарктиде частички вещества внеземного происхождения, которые говорят о том, что когда-то на этот континент упал космический объект. По данным специалистов, это событие произошло около 430 тыс. лет назад.

В Антарктиде найдены следы взрыва космического объекта

Возможно, это был очень крупный астероид или метеорит размером около 100-150 метров. Кратера не осталось, так как до удара об поверхность Земли он сгорел в атмосфере. Найденные в Антарктиде частицы оказались оплавленными.

По своему составу они относятся к хондритам, а некоторые особенности их структуры указывают на то, что после падения они вступали во взаимодействие со льдом.

Такого рода события не приносят ущерба, если они случаются на больших расстояниях от цивилизации. Но взрыв крупного космического тела над регионами, которые плотно заселены, может привести к жертвам, считает доктор ван Гиннекен.

Специалисты утверждают, что необходимо более чётко понимать, с какой частотой могут происходить такого рода события и их потенциальную опасность.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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