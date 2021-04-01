Обнаружено пять общих признаков между рыбами и людьми

Кажется, что рыбы очень далеки от людей. Однако в ходе исследования учёным удалось доказать, что это не так.

У рыб, так же как и у человека, с возрастом ухудшается память. Но в юном возрасте они всё прекрасно запоминают. Специалисты провели эксперимент с лабиринтом. Оказалось, что молодые рыбы способны хорошо ориентироваться даже в новом для них месте, а вот старые с трудом проходят даже известные им закоулки.

Как и у людей, у рыб наблюдается медикаментозная зависимость. Опыты с одурманивающими веществами показали, что рыбы к ним привыкали. Кроме того, рыбы передавали эту зависимость следующим поколениям.

Рыбы дружат и запоминают своих друзей. Также они способны чувствовать боль. Ещё рыбы могут быть нетерпеливы, особенно если это касается получения лакомств.

Таким образом, люди не так уж сильно и отличаются от обитателей подводного мира.