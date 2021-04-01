Учёные проанализировали данные о солнечной активности, накопленные за последние десятилетия и пришли к выводу, что до конца XXI века Солнце может произвести серию мощных вспышек, которые спровоцируют сильнейший геомагнитный шторм, из-за которого человечество останется без электричества.
Учёным удалось восстановить картину мощной солнечной бури в 1582 году. Тогда полярное сияние наблюдалось не только в высотных широтах, но и в Европе, и в Восточной Азии.
В то время ещё не существовало электросетей, поэтому техногенной катастрофы не последовало.
По словам специалистов, серия мощных вспышек на Солнце может вывести из строя энергосети по всей Земле, что приведёт к катастрофе во многих сферах деятельности человека. Для защиты от такого сценария необходимо развивать технологии прогнозирования этих событий.
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