Мощная солнечная буря может оставить человечество без электричества

Учёные проанализировали данные о солнечной активности, накопленные за последние десятилетия и пришли к выводу, что до конца XXI века Солнце может произвести серию мощных вспышек, которые спровоцируют сильнейший геомагнитный шторм, из-за которого человечество останется без электричества.

Учёным удалось восстановить картину мощной солнечной бури в 1582 году. Тогда полярное сияние наблюдалось не только в высотных широтах, но и в Европе, и в Восточной Азии.

В то время ещё не существовало электросетей, поэтому техногенной катастрофы не последовало.

По словам специалистов, серия мощных вспышек на Солнце может вывести из строя энергосети по всей Земле, что приведёт к катастрофе во многих сферах деятельности человека. Для защиты от такого сценария необходимо развивать технологии прогнозирования этих событий.