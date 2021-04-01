Специалисты из университета Саншайн-Кост в Австралии разработали робота в виде ящерицы. Об изобретении сообщает издание Proceedings of the Royal Society B.
В основу механики робота X-4 положены способы передвижения ящериц по горам.
В ходе эволюции ящерицы приспособились к передвижению по труднопроходимой местности. Кроме того, им наилучшим образом удаётся сочетать в себе скорость и эффективность.
Исследование показало, что передние лапы ящерицы вращаются на 20 градусов, а задние — на 100 градусов. Благодаря этим способностям ящерицы лучше прикрепляются к поверхности, по которым они передвигаются.
По словам инженеров, это открытие позволит создать роботов, которых можно использовать для обеспечения связи и поиска людей, а также с целью дистанционного обследования объектов и изучения труднодоступных мест на других планетах.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские инженеры изобрели мягкого робота, который бегает как гепард.
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