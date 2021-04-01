У людей, страдающих депрессией происходят изменения в коре головного мозга. К такому выводу пришли финские учёные. Они провели эксперимент, в котором приняли участие 111 человек с депрессивным, биполярным или пограничным расстройством.
Участникам исследования нужно было оценить яркость изображений, которые демонстрировали на экране монитора. Также им нужно было оценить контрастность.
Полученные результаты учёные сравнили с результатами здоровых людей.
Оказалось, что страдающие депрессией люди хуже воспринимают яркость объектов, но сильнее реагируют на контрастность.
Ранее психотерапевт Надежда Панова объяснила, как спасти человека от депрессии.
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