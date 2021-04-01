Депрессия меняет зрительное восприятие человека

У людей, страдающих депрессией происходят изменения в коре головного мозга. К такому выводу пришли финские учёные. Они провели эксперимент, в котором приняли участие 111 человек с депрессивным, биполярным или пограничным расстройством.

Участникам исследования нужно было оценить яркость изображений, которые демонстрировали на экране монитора. Также им нужно было оценить контрастность.

Полученные результаты учёные сравнили с результатами здоровых людей.

Оказалось, что страдающие депрессией люди хуже воспринимают яркость объектов, но сильнее реагируют на контрастность.

Ранее психотерапевт Надежда Панова объяснила, как спасти человека от депрессии.