Опубликованы проекты первых городов на Марсе

Проект визуализации, созданный для конкурса, включает пять марсианских городов. Но название пока что придумали только для марсианской "столицы".
Мечты о Красной планете продолжают будоражить умы изобретателей, кинематографистов и дизайнеров. Студия архитектурного дизайна ABIBOO опубликовала работу, созданную для конкурса организации "Общество Марса" (The Mars Society).
Будущую "столицу" человеческой колонии на марсе архитекторы назвали Нюва. Возможно, их вдохновило имя богини-создательницы человечества из китайской мифологии, носившей похожее имя — Нюйва.
Чтобы защитить здания от разрушения давлением, а людей — от радиации, дизайнеры решили расположить поселение внутри скалы. В скалу предполагается встроить капсулы диаметром 10 и длиной 60 метров, и все постройки накрыть защитными куполами. По замыслу создателей, в инфраструктуру будут включены университет, школы, сады, спортивные и культурные учреждения, а передвигаться поселенцы будут на личном транспорте. Для добычи энергии предусмотрены солнечные батареи, а для кислорода — высадка деревьев, пишет Srsly.
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