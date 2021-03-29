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Опубликованы проекты первых городов на Марсе

Наука

Проект визуализации, созданный для конкурса, включает пять марсианских городов. Но название пока что придумали только для марсианской "столицы".

ABIBOO studio leads the architectural design of a sustainable city on mars

Мечты о Красной планете продолжают будоражить умы изобретателей, кинематографистов и дизайнеров. Студия архитектурного дизайна ABIBOO опубликовала работу, созданную для конкурса организации "Общество Марса" (The Mars Society).

Будущую "столицу" человеческой колонии на марсе архитекторы назвали Нюва. Возможно, их вдохновило имя богини-создательницы человечества из китайской мифологии, носившей похожее имя — Нюйва.

Чтобы защитить здания от разрушения давлением, а людей — от радиации, дизайнеры решили расположить поселение внутри скалы. В скалу предполагается встроить капсулы диаметром 10 и длиной 60 метров, и все постройки накрыть защитными куполами. По замыслу создателей, в инфраструктуру будут включены университет, школы, сады, спортивные и культурные учреждения, а передвигаться поселенцы будут на личном транспорте. Для добычи энергии предусмотрены солнечные батареи, а для кислорода — высадка деревьев, пишет Srsly.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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