Премия "За верность науке" в России получит рекордное число заявок

Всероссийская премия "За верность науке", ежегодно присуждаемая людям, занимающимся популяризацией исследований и разработок, в нынешнем году получит рекордно большое число заявок, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Премия "За верность науке", которая проводится уже седьмой раз, имеет в Год науки и технологий особое звучание. И внимание со стороны участников это доказывает. В этом году ожидается рекордное количество заявок", — сказал Чернышенко.

По его словам, журналисты, общественные деятели и учёные, знакомящие аудиторию с объективными фактами и новейшими технологическими достижениями страны, вносят весомый вклад в популяризацию российской науки.

"Уверен, что благодаря премии будут выявлены новые познавательные проекты, способствующие формированию у наших граждан прекрасного", — добавил вице-премьер.