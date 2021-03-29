Всероссийская премия "За верность науке", ежегодно присуждаемая людям, занимающимся популяризацией исследований и разработок, в нынешнем году получит рекордно большое число заявок, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Премия "За верность науке", которая проводится уже седьмой раз, имеет в Год науки и технологий особое звучание. И внимание со стороны участников это доказывает. В этом году ожидается рекордное количество заявок", — сказал Чернышенко.
По его словам, журналисты, общественные деятели и учёные, знакомящие аудиторию с объективными фактами и новейшими технологическими достижениями страны, вносят весомый вклад в популяризацию российской науки.
"Уверен, что благодаря премии будут выявлены новые познавательные проекты, способствующие формированию у наших граждан прекрасного", — добавил вице-премьер.
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