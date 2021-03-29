Российские учёные создали новый надёжный и лёгкий сплав

Снизить на треть вес радиаторов и систем теплоотвода в электромобилях и бытовой электронике позволят новые сплавы, созданные учёными Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") в сотрудничестве с компанией "LG Electronics". Результаты исследований опубликованы в журнале Journal of Magnesium and Alloys.

С развитием электроники, по словам специалистов, все более остро встает проблема эффективного отвода тепла — с ростом производительности техники растет и тепловыделение. Снижение температуры напрямую влияет на продление жизненного цикла устройств. Особенно важно это для бытовой техники, электромобилей, светодиодных панелей.