Каждому по карману: названы лучшие смартфоны 2021 года

Американский журнал Consumer Reports составил рейтинг смартфонов на базе Android и iOS, рекомендованных к покупке в 2021 году. Об этом сообщает РИА "Новости".

Лидером в категории "Лучший iPhone" стал iPhone 12 Pro Max. Он оснащен быстрым процессором A14 Bionic, OLED-дисплеем и возможностью подключения к сети 5G. Как отмечают эксперты, iPhone 12 Pro Max стоит на 100 долларов больше, чем 12 Pro, при этом обладает более продолжительной автономностью, большим дисплеем и лучшей камерой. При этом недостатком смартфона назвали большие размеры и вес в 226 граммов.

Лидером среди Android-аппаратов назван Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G. Среди достоинств модели эксперты назвали отличное время автономной работы, камеру с пятикратным зумом и экран.

Лучшим бюджетным аппаратом был назван OnePlus Nord N10 5G. Единственным его важным недостатком специалисты назвали отсутствие поддержки mmWave.

Самым "долгоиграющим" смартфоном обозреватели Consumer Reports назвали OnePlus Nord N100, однако его камеры получили низкую оценку.