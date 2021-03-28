В ВМФ раскрыли секрет подлодки "Черная дыра"

Незаметность и тишина подводной лодки "Великий Новгород" проекта 636 "Варшавянка" достигается за счет специальной конструкции двигателя, рассказал телеканалу "Звезда" командир электромеханической боевой части Денис Байрачный. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Мы используем двигатель экономхода, который управляется также из пятого отсека в связи с его меньшим потреблением мощности, и для экономии электроэнергии используем его в подводном положении", — сказал он.

По словам подводника, силовая установка находится в шестом отсеке, а с помощью двух дополнительных линий вала "Великий Новгород" может выполнять маневры разворота на месте.