В штате Нью-Йорк ввели первые в США добровольные «паспорта вакцинации»

Власти штата Нью-Йорк первыми в США ввели в обращение цифровой "сертификат", который будет использоваться для официального подтверждения того, что человек вакцинировался от коронавируса или его тест на COVID отрицательный. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Мы запускаем Excelsior Pass, бесплатную платформу для компаний и людей, которую можно использовать для того, чтобы легко получить доступ к надежному доказательству вакцинации или недавно полученного отрицательного теста на коронавирус", — сообщил в Twitter-аккаунте губернатор штата Эндрю Куомо.