Способы отключить прослушку на смартфоне

Люди стали объектом слежки через смартфоны для корпораций, которые стремятся заполучить себе как можно больше клиентов. Сведения о пользователях и потенциальных покупателях товаров и услуг собирают практически все приложения в телефоне. Однако есть способы противостоять тотальному шпионажу, если в отказать приложениям в доступе к микрофону, динамикам, камере и геолокации, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

"Дополнительно можно отключить встроенную рекламу производителя. На Android вам нужно перейти в раздел Настройки Google > Реклама и выключите ползунок Персонализация рекламы. На iPhone перейдите в Настройки > Конфиденциальность > Службы геолокации > Системные службы, а затем отключите Геолокационные iAd. Затем перейдите в Настройки > Конфиденциальность > Реклама. Включите: "Ограничить трекинг рекламы", — объясняет эксперт.