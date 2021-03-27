Призывы к терраформированию планет (преобразование для создания условий, как на Земле) являются лишь прикрытием для выведения ядерного оружия в космос, написал в своем Telegram-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает РИА "Новости".
В течение последних нескольких лет глава компании SpaceX Илон Маск неоднократно называл лучшим и наиболее быстрым способом терраформирования Марса сброс в определенных районах планеты термоядерных зарядов.
"Тот, кто призывает к "терраформированию" Марса или иных планет, прекрасно понимает, что это лишь предлог для вывода в космос ядерного оружия, которое если и пригодится, то только для того, чтобы "терраформировать" нашу Землю. Причем навсегда", — считает Рогозин.
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