Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс

Призывы к терраформированию планет (преобразование для создания условий, как на Земле) являются лишь прикрытием для выведения ядерного оружия в космос, написал в своем Telegram-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает РИА "Новости".

В течение последних нескольких лет глава компании SpaceX Илон Маск неоднократно называл лучшим и наиболее быстрым способом терраформирования Марса сброс в определенных районах планеты термоядерных зарядов.

"Тот, кто призывает к "терраформированию" Марса или иных планет, прекрасно понимает, что это лишь предлог для вывода в космос ядерного оружия, которое если и пригодится, то только для того, чтобы "терраформировать" нашу Землю. Причем навсегда", — считает Рогозин.