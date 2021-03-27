От чего умирают космонавты

Российские ученые проанализировали данные более сотни побывавших на орбите советских и российских космонавтов, около трети из которых уже нет в живых, и установили, что чаще всего (почти в половине всех случаев) они умирали от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как известно, первый космонавт планеты Юрий Гагарин умер не от болезни. Он трагически погиб ровно 53 года назад - 27 марта 1968 года, выполняя тренировочный полет на самолете МиГ-15УТИ. По стрелкам бортовых часов впоследствии было установлено, что трагедия произошла ориентировочно в 10.31 мск.

Данные о смертях космонавтов приводятся в тезисах совместного доклада (имеется в распоряжении РИА "Новости") исследователей из НИИ медицины труда имени Измерова, Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна и Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Свой доклад ученые собираются представить на международном симпозиуме "Человек в космосе", который пройдет с 5 по 8 апреля в Москве.