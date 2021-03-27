Москва вошла в ТОП-30 мировых столиц с самым чистым воздухом

Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год, опередив Париж, Вену и Берлин, сообщается на сайте мэра российской столицы. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год. В его основе лежат данные о содержании в атмосфере мелких твердых частиц (PM2.5), эти показатели поступают с наземных станций мониторинга на онлайн-платформу IQAir. В отчет о качестве воздуха в мире за 2020 год включены сведения о состоянии атмосферы из 92 городов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году самые высокие среднегодовые концентрации PM2.5, по данным отчета IQAir, наблюдались в городах Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Наиболее высокий уровень — в Дели, Дакке и Улан-Баторе.