Росгвардия показала новых роботов МРК-15 для работ по разминированию

Росгвардия продемонстрировала работу новых роботов, предназначенных для разминирования, они могут нести на себе дополнительное оборудование массой до 20 кг, а также перевозить на манипуляторе объекты такой же массы, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ведомства.

"Под руководством инженерного управления Росгвардии модернизирован мобильный робототехнический комплекс МРК-15, применяемый подразделениями ОМОН и СОБР Росгвардии при выполнении различных технологических операций, а также при работе со взрывоопасными предметами с использованием комплектов навесного дополнительного оборудования… МРК-15 предназначен для проведения визуальной разведки потенциально опасных зон, поиска, эвакуации или уничтожения взрывных устройств", — говорится в сообщении.