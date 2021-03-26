Центр Хруничева готовит серийные ракеты "Ангара" для военных

Подчиненный Роскосмосу Центр Хруничева начал работу над первыми серийными ракетами-носителями тяжелого класса "Ангара-А5" согласно заказу Минобороны.
О подписании контракта РИА "Новости" сообщили в июне 2020 года со ссылкой на источник. Позже гендиректор центра Хруничева Алексей Варочко сообщил, что ракеты намерены передать военным в 2022–2024 годах.
Две ракеты "Ангара-А5" были запущены в 2014 и 2020 годах вместе с макетами космических аппаатов. Третий пуск намечен на третий квартал 2021 года.
Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил "Правде.Ру", что с применением этой ракеты сегодня могут решаться задачи по полётам к Луне и Венере.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Спортивный обозреватель из США Филипп Херш оригинально прокомментировал неудачу Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.