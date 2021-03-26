Центр Хруничева готовит серийные ракеты "Ангара" для военных

Подчиненный Роскосмосу Центр Хруничева начал работу над первыми серийными ракетами-носителями тяжелого класса "Ангара-А5" согласно заказу Минобороны.

О подписании контракта РИА "Новости" сообщили в июне 2020 года со ссылкой на источник. Позже гендиректор центра Хруничева Алексей Варочко сообщил, что ракеты намерены передать военным в 2022–2024 годах.

Две ракеты "Ангара-А5" были запущены в 2014 и 2020 годах вместе с макетами космических аппаатов. Третий пуск намечен на третий квартал 2021 года.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил "Правде.Ру", что с применением этой ракеты сегодня могут решаться задачи по полётам к Луне и Венере.