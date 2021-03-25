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Следующей экологической проблемой станут одноразовые маски для лица

Наука » Экология

Ещё одно из угрожающих последствий пандемии коронавируса — загрязнение океана использованными масками для лица и другими средствами индивидуальной защиты.

Следующей экологической проблемой станут одноразовые маски для лица

Пандемия коронавируса вызвала резкий всплеск использования средств индивидуальной защиты — одноразовых масок, перчаток и антисептиков. Некоторая их часть после использования попадает в океан и оседает на морском дне, усугубляя проблему загрязнения пластиком. Учитывая, что полиэстер, из которого изготавливаются маски, разлагается в природе около 450 лет, нынешнее человечество оставляет следующим поколениям экологическую бомбу замедленного действия, предупреждают экологи.

"Если ничего не будет сделано, уже в ближайшее время в Средиземном море окажется больше масок, чем медуз", — заявил, в частности, Лоран Ломбар из французской экологической группы Operation Mer Propre.

В нынешнем году ситуация лишь усугубилась. Производители в разы нарастили мощности по производству средств индивидуальной защиты. Количество выпускаемой продукции исчисляется миллиардами. Экологи по всему миру находят использованные и выброшенные маски, перчатки и флаконы из-под антисептиков на морском дне и на пляжах даже необитаемых островов. Между тем эти "отходы ковида" представляют опасность не только для природы, но и для человека.

Защитники природы призывают к правильной утилизации использованных СИЗ. Как минимум, не следует бросать где попало использованные маски и перчатки. Желательно пользоваться многоразовыми масками, а ношение перчаток заменить более частым мытьём рук. А производителям предлагается разработать маски из биоразлагаемых материалов, сообщает Environ. news.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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