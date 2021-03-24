Учёные раскрыли опасность злоупотребления бытовой химией

Повсеместное и бесконтрольное применение бытовой химии может привести к некоторым опасным последствиям и для человека, и для природы, считают учёные.

Мы привыкли пользоваться разнообразными чистящими средствами, чтобы навести в своём доме чистоту и избавиться от болезнетворных бактерий. Однако многие антибактериальные и дезинфицирующие средства не нужны, так как они не имеют никакого реального преимущества перед обычным мылом, избавляющим от 99,4% бактерий на коже, утверждают эксперты.

Дело в том, что "оставшиеся в живых" бактерии получают дополнительную устойчивость к компонентам антибактериальных средств. Это приводит к возникновению супербактерий, устойчивых к антибиотикам и вызывающих трудно поддающиеся лечению заболевания.

Широкое распространение бытовой химии, применяемой в миллионах домашних хозяйств, может повышать риски развития аллергии, астмы и даже рака. Оно приводит также к появлению токсичных веществ в природе.

"Например, антибактериальные химические вещества триклозан и триклокарбан можно найти в 60% всех рек и ручьёв в США", — уточняет эколог Рольф Халден из Университета штата Аризона.

Учёные призывают чаще отдавать предпочтение натуральным и безопасным домашним чистящим средствам. Например, обычная пищевая сода и уксус способны справиться со многими загрязнениями, передаёт Products. news.