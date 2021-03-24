Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
32 тысячи военных излечились от коронавируса
Со льда Финского залива спасатели эвакуировали 25 рыбаков
Канада по примеру Украины ввела санкции против россиян
YouTube ограничил доступ к интервью Собчак с Моховым
Число заболевших коронавирусом белорусов достигло трети миллиона
Девушка погибла при падении с моста в Калининграде
На Украине после прививки AstraZeneca умер второй человек
Граната взорвалась на занятиях по ОБЖ в школе Хасавюрта
Главу Майкопа задержали по подозрению в вымогательстве

Эксперт: почему древние рисовали пауков

Наука

Археологи обнаружили в Перу 3200-летнее строение с огромной фреской, изображающей паука. О том, что обозначало это изображение для древних, в интервью "Правде.Ру" рассказал научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН, член Международной ассоциации египтологов Роман Орехов.

Эксперт: почему древние рисовали пауков

— Любое древнее изображение связано либо к какими-то текстами, либо с какими-то мифологическими циклами, с какими-то преданиями.

На самом деле, мифология паука больше всего развита у народов Африки и Индии.

В Индии сороконожка (или что-то похожее) была одним из атрибутов богов.

Что касается африканской традиции, это мировой ткач, это образ Демиурга, это тот, кто не просто ткёт паутину, он находится в центре паутины, а паутина находится вовне. Получается, паук — ткач мирозданий. Это тот, кто находится в центре и управляет. И таким образом дёргает за свои ниточки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
На Украине после прививки AstraZeneca умер второй человек
Эксперт: почему древние рисовали пауков
Граната взорвалась на занятиях по ОБЖ в школе Хасавюрта
Главу Майкопа задержали по подозрению в вымогательстве
Экс-премьера Украины Николая Азарова обвинили в госизмене. Он ответил
Новорождённый скончался в перинатальном центре в Оренбурге
Полицейский выгнал медведя из таймырского посёлка с помощью выстрелов
Учёные раскрыли опасность злоупотребления бытовой химией
В Раде испугались, что Украине больше не достанется индийской вакцины
Игорь Минтусов: Путин ответил идеально
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова

После разоблачения на шоу "Маска" король российской эстрады устроил для своей "Бузяндры" романтический ужин.

Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова
WADA странно ответило Вяльбе о норвежских астматиках
Новости спорта
WADA странно ответило Вяльбе о норвежских астматиках
Бывший СССР
Почему Россию откроют для трудовых мигрантов
Российский шоу-бизнес
Имена конкурсантов шоу "Маска" внезапно появились в Сети
Любовь Степушова Почему "российским шпионам" в Болгарии мёдом намазано Любовь Степушова Василий Амирджанов В Букингемском дворце ищут главного по разнообразию Василий Амирджанов Светлана Таскаева Бомбардировка Югославии - 22 года спустя Светлана Таскаева
Парад мошенников
Номер вашего телефона позволит мошенникам узнать о вас всё
Политика. Новости и аналитика
Тара Рид о Путине: "Льву необязательно говорить, что он лев"
Поезд дальше не идёт: Китай "тормозит" составы с лесом и углём из РФ
Экономика и бизнес
Поезд дальше не идёт: Китай "тормозит" составы с лесом и углём из РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников