Эксперт: почему древние рисовали пауков

Археологи обнаружили в Перу 3200-летнее строение с огромной фреской, изображающей паука. О том, что обозначало это изображение для древних, в интервью "Правде.Ру" рассказал научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН, член Международной ассоциации египтологов Роман Орехов.

— Любое древнее изображение связано либо к какими-то текстами, либо с какими-то мифологическими циклами, с какими-то преданиями.

На самом деле, мифология паука больше всего развита у народов Африки и Индии.

В Индии сороконожка (или что-то похожее) была одним из атрибутов богов.

Что касается африканской традиции, это мировой ткач, это образ Демиурга, это тот, кто не просто ткёт паутину, он находится в центре паутины, а паутина находится вовне. Получается, паук — ткач мирозданий. Это тот, кто находится в центре и управляет. И таким образом дёргает за свои ниточки.