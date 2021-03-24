Древние майя торговали солью 2500 лет назад

Индейцы племени майя не только употребляли, но и торговали солью. К такому выводу пришли археологи из Луизианы в результате исследования обнаруженной в Мексике древней фрески, на которой изображён процесс продажи этого продукта соляной лепёшки. При этом у ног продавца стоит корзина с солью.

Индейцы высоко ценили соль, в частности, из-за того, что её сложно добывать.

Учёным даже удалось обнаружить соляные кухни древних индейцев. Обычно они располагались рядом с водой. На разных объектах археологи находили остатки лодок, каменные орудия для измельчения соли и керамические посудины, в которых хранилась соль.

Индейцы добывали соль выпариванием на огне рассольной воды. Получающиеся таким образом соляные лепёшки майя оборачивали в листья, чтобы их можно было легче доставить к месту продажи.

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