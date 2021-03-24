Крокодилы пережили динозавров благодаря быстрой эволюции

Крокодилы жили ещё во времена динозавров, но, в отличие от них, смогли дожить до наших дней, сообщает The Daily Mail.

Палеонтологи из Бристольского университета изучили более 200 черепов и челюстей древних крокодилов и их близких родственников, среди них крокодилы-талаттозухии и крокодилы-нотозухии.

В результате выяснилось, что некоторые вымершие группы крокодилов эволюционировали очень быстро. Возможно, что резкие изменения в окружающей среде спровоцировали скачок развития. У крокодилов появились новые свойства и навыки, поэтому им удалось приспособиться к изменившимся условиям после падения астероидов.

"Эти очень разные способы жизни эволюционировали невероятно быстро, позволяя крокодилам процветать и доминировать в новых экологических нишах в течение многих миллионов лет", — отметила автор научной работы доктор Стефани Пирс.

Сегодня известно всего 26 видов крокодилов. Палеонтологи связали этот феномен с холоднокровностью. Миллионы лет назад на Земле был более тёплый климат, который, скорее всего, больше подходил для этих существ.