В провинции Цзилинь (Китай) обнаружили каменное орудие. Сейчас артефакт находится в местном музее.
Найденное орудие изготовлено из обсидиана — магматической горной породы. Длина конусообразного лезвия составляет 53 сантиметров, а вес — 16 килограммов.
На артефакте обнаружено 14 углублений, которые появились из-за отслоения искусственного камня. Возраст находки, по словам специалистов, составляет около 20 тыс. лет.
В эпоху палеолита обсидиан был очень распространённым материалом. Его было легко обрабатывать. Из этого камня изготавливали различные инструменты, оружие и украшения.
Исследование редкой находки поможет учёным понять, какие технологии использовали древние китайцы для изготовления орудий в эпоху палеолита.
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