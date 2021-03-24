В Китае обнаружили гигантский клинок возрастом 20 тысяч лет

В провинции Цзилинь (Китай) обнаружили каменное орудие. Сейчас артефакт находится в местном музее.

Найденное орудие изготовлено из обсидиана — магматической горной породы. Длина конусообразного лезвия составляет 53 сантиметров, а вес — 16 килограммов.

На артефакте обнаружено 14 углублений, которые появились из-за отслоения искусственного камня. Возраст находки, по словам специалистов, составляет около 20 тыс. лет.

В эпоху палеолита обсидиан был очень распространённым материалом. Его было легко обрабатывать. Из этого камня изготавливали различные инструменты, оружие и украшения.

Исследование редкой находки поможет учёным понять, какие технологии использовали древние китайцы для изготовления орудий в эпоху палеолита.