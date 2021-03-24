Почему древние египтяне бросили Беренику?

Древнеегипетский город Береника был основан в III веке до нашей эры. Он располагался на западной берегу Красного моря. Береника была центром торговли с Восточной Африкой, Индией и Аравией.

Археологи раскопали древний колодец, внутри которого были обнаружены монеты и различные артефакты. В результате анализа находок учёные выяснили, что в конце III века до нашей эры жители покинули город.

Ранее было доказано, что после извержения вулкана в 209 г. до нашей эры в атмосферу попал большой объём газа и пепла. Это спровоцировало климатические изменения в Северо-Восточной Африке, и в результате ежегодный разлив Нила стал менее обширным.

Скорее всего, извержение вулкана вызвало засуху в Беренике. Путь к городу через пустыню стал невозможным, и дальние морские пути, крайне важные для Береники, прекратили существовать. В результате жители покинули город.