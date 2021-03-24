Звуки природы благотворно влияют на состояние организма человека. К такому выводу пришли учёные в результате проведённого исследования, сообщает rusargument.ru.
Причём не имеет значение, слушает ли человек вой волка, шелест листвы или шум воды, все эти звуки позволяют почувствовать близость с природой.
Современный человек, особенно если он живёт в мегаполисе, очень остро нуждается в единении с естественной средой. Это позволяет снять стресс и восстановить душевное равновесие.
Кроме того, у людей, которые принимали участие в исследовании и слушали звуки природы, улучшилось настроение и когнитивные функции.
Ранее учёные назвали восемь причин провести выходные на природе.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Власти РФ ввели послабления на въезд трудовых мигрантов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. Миллионы мигрантов ждут открытия границ.