Звуки природы лечат душу

Звуки природы благотворно влияют на состояние организма человека. К такому выводу пришли учёные в результате проведённого исследования, сообщает rusargument.ru.

Причём не имеет значение, слушает ли человек вой волка, шелест листвы или шум воды, все эти звуки позволяют почувствовать близость с природой.

Современный человек, особенно если он живёт в мегаполисе, очень остро нуждается в единении с естественной средой. Это позволяет снять стресс и восстановить душевное равновесие.

Кроме того, у людей, которые принимали участие в исследовании и слушали звуки природы, улучшилось настроение и когнитивные функции.

Ранее учёные назвали восемь причин провести выходные на природе.