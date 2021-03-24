Суровое воспитание приводит к уменьшению мозга у детей

Суровая атмосфера в семье может негативно отразиться на развитии мозга ребёнка. К такому выводу пришли учёные в результате исследования. Они выяснили, что применение силы, раздражение или крики на ребёнка приводят к снижению размеров его мозга в подростковом возрасте, сообщает potokmedia. ru.

Иными словами, у людей, которых в детстве часто сурово наказывали, определённых участки мозга имеют меньшие размеры, чем у людей, которые выросли в благополучной обстановке.

Кроме того, учёные доказали, что люди, с которыми в детстве жестоко обращались, имели миндалевидное тело и префронтальную кору меньшего размера. Именно эти области мозга отвечают за контроль эмоций.