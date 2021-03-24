На долю напитков, которые люди употребляют каждый день, приходится около 20% суточной нормы калорий. Вот почему питьё влияет на процесс похудения.
Для эффективного контроля веса врачи-диетологи советуют пить обычную воду, сообщает портал Med-heal. ru.
Некоторые люди путают чувство голода с жаждой и не пьют воду в необходимом объёме.
"Правильный подход к употреблению воды может способствовать борьбе с лишним весом, поэтому нужно уделять серьёзное внимание этому вопросу", — отметил Эми Дэвис из The Balanced Dietitian.
Чистая вода способствует нормализации процессов метаболизма и оптимизирует употребление калорий. В результате исследований выяснилось, что если перед приёмом пищи выпить две чашки воды, это позволит сократить потребление калорий.
Вода не оставит места для более калорийных напитков, содержащих, например, кофеин и алкоголь. Эти напитки особенно опасны в плане образования лишних килограммов.
Рекомендуется ежедневно выпивать 1,5-2 литра чистой воды. Также в неё можно добавить нарезанные цитрусовые для вкуса.
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