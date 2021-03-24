Вода помогает избавиться от лишних килограммов

На долю напитков, которые люди употребляют каждый день, приходится около 20% суточной нормы калорий. Вот почему питьё влияет на процесс похудения.

Для эффективного контроля веса врачи-диетологи советуют пить обычную воду, сообщает портал Med-heal. ru.

Некоторые люди путают чувство голода с жаждой и не пьют воду в необходимом объёме.

"Правильный подход к употреблению воды может способствовать борьбе с лишним весом, поэтому нужно уделять серьёзное внимание этому вопросу", — отметил Эми Дэвис из The Balanced Dietitian.

Чистая вода способствует нормализации процессов метаболизма и оптимизирует употребление калорий. В результате исследований выяснилось, что если перед приёмом пищи выпить две чашки воды, это позволит сократить потребление калорий.

Вода не оставит места для более калорийных напитков, содержащих, например, кофеин и алкоголь. Эти напитки особенно опасны в плане образования лишних килограммов.

Рекомендуется ежедневно выпивать 1,5-2 литра чистой воды. Также в неё можно добавить нарезанные цитрусовые для вкуса.