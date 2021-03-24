За спортплощадками Подмосковья будет следить приложение

Весной увеличивается количество посетителей спортзалов, игровых площадок и бассейнов. Качество содержания этих объектов в Подмосковье будет отслеживаться с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья", сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на Мингосуправление региона.

Цифровой контроль позволит охватить около трёх тысяч крытых и уличных спортивных объектов.

1648 спортивных площадок проверят по таким параметрам, как качество уборки, работа наружного освещения, состояние инвентаря, а также скамеек и фонарей.

В 1336 крытых спорткомплексах проверят состояние раздевалок и санузлов, наличие видеонаблюдения, охраны и систем оповещения в случае эвакуации.

Кроме того, мобильное приложение позволит следить за выполнением сезонных работ и оповещать посетителей о расписании занятий.