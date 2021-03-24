В Тихом океане обнаружили новую разновидность базальта

Под Тихим океаном обнаружили ранее неизвестный тип горных пород, которые образовались в результате масштабных и высокотемпературных извержений вулканов. Международная группа исследователей пришла к выводу, что это новая форма базальта. Исследование опубликовано в издании Nature.

Учёным на борту исследовательского судна JOIDES Resolution пришлось погрузить буровое оборудование на глубину 6 км на дно океана в 1000 километрах к юго-западу от японского вулкана Фудзи. Породу пришлось бурить вглубь на 1,5 км.

Новый тип базальта отличается от уже известного так же, как земные базальты от лунных — химическим и минеральным составом.

Ранее геологи ничего не знали об этом виде, так как такого мощного извержения вулкана не было уже миллионы лет.

Специалисты считают, что те извержения, которые привели к формированию такого вида, охватывали площадь, сопоставимую с территорией современной Западной Европы. Процесс шёл 1-2 миллиона лет.