В компании Google оперативно решили проблему, из-за которой миллионы пользователей Android-смартфонов столкнулись с вылетами приложений. О восстановлении работы сервисов сообщают в поисковом гиганте.
Проблема заключалась в системном приложении Android System WebView и затронула Google Chrome. Чтобы полностью избавиться от неё на своем смартфоне, нужно:
— Открыть приложение Google Play Store;
— Найти среди установленных Android System WebView;
— Запустить обновление;
— Повторить тоже самое для браузера Google Chrome.
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