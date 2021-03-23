В Google решили проблему миллионов пользователей

В компании Google оперативно решили проблему, из-за которой миллионы пользователей Android-смартфонов столкнулись с вылетами приложений. О восстановлении работы сервисов сообщают в поисковом гиганте.

Проблема заключалась в системном приложении Android System WebView и затронула Google Chrome. Чтобы полностью избавиться от неё на своем смартфоне, нужно:

— Открыть приложение Google Play Store;

— Найти среди установленных Android System WebView;

— Запустить обновление;

— Повторить тоже самое для браузера Google Chrome.