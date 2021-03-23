Российские и американские учёные собрали новые референсные геномы малярийных комаров, чтобы определить, как заставить этих насекомых отказаться от человеческой крови, сообщает пресс-служба университета ИТМО, специалисты которого принимали участие в исследовании. Об этом пишет РИА "Новости".

"Группа исследователей из Политехнического института Вирджинии, университета Джорджа Вашингтона и университета ИТМО представила новые данные для изучения поведения и физиологии двух видов малярийных комаров. Информация ускорит поиск участков генома, отвечающих за связь с возбудителем малярии, а также участков, связанных с привычкой кусать человека", — говорится в сообщении.

"Полученные знания могут помочь найти способ повлиять на "диету" конкретных видов, чтобы малярийные комары либо перестали питаться кровью человека, либо больше не переносили паразитов", — информирует ИТМО.