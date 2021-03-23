База мобильных телефонов будет создана ФСБ

В целях борьбы с телефонными мошенниками ФСБ России выступила с инициативой создания базы данных мобильных телефонов. Работать база будет посредством идентификации самих мобильных устройств, а не только телефонных номеров.

Как заявил представитель ФСБ Александр Ерохин в рамках заседания межфракционной группы Государственной Думы по кибербезопасности:

"Хотелось бы отметить такой вариант решения проблемы — это создание единой базы IMEI-номеров в Российской Федерации. Данный международный опыт показывает большую положительную тенденцию, поэтому это сможет решить не только проблему мошенничества в телефонной сфере, но и поможет сократить ввоз серых IMEI, которые не прошли законную таможенную процедуру ввоза на территорию РФ".

Уже сейчас в России активно используется специализированная система верификации для входящих вызовов.

"То есть технологически возможно увидеть, что номер звонящего в данный момент не звонит, он выключен или принадлежит вообще другой сети", — подчеркнул Александр Ерохин.

Определение идентификации мобильных телефонов осуществляется посредством идентификатора мобильного оборудования IMEI (International Mobile Equipment Identity) — числа, уникальнoго для каждого GSM и UMTS мобильного телефона.