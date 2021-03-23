Ученые разработали метод «холодного кипячения» воды

Способ экологичного очищения сточных промышленных вод разработали ученые Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с коллегами из Китая. Новая технология заключается в кавитационной обработке жидкости — "микровзбивании", после которого загрязнения образуют легко удаляющийся осадок. Результаты исследования опубликованы в IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам ученых, кавитация — это процесс образования пузырьков при резких перепадах давления в воде, при котором высвобождаются кислород и перекись водорода, служащие мощными окислителями. Под их воздействием тяжелые металлы меняют форму и образуют осадок, который легко удалить специальным скребком. С помощью нового способа вода фактически самоочищается, и вносить дополнительные реагенты или сорбенты не нужно.

Авторы исследования объяснили, что кислород и водород освобождаются в процессе распада молекулы воды Н2О, когда схлопываются пузырьки и образуются каверны (пустоты) с областями высокого и низкого давления. Химическая перекомбинация молекул воды происходит при распаде H2O на атомы водорода и кислорода и последующим их соединением в перекись водорода, активный кислород, озон, водород. Эти вещества и являются активными окислителями и расщепляют молекулы загрязнителей.

"Процесс кавитации иногда называют "холодным кипением" — при больших оборотах специального оборудования в жидкости образуются области высокого и низкого давления, появляются мельчайшие пузырьки воздуха, которые затем лопаются, высвобождая значительный заряд энергии. В некотором смысле это напоминает работу гигантского мощного миксера. В нашем университете кавитацию используют, например, чтобы опреснять воду", — прокомментировала доцент кафедры инженерных систем зданий и сооружений СФУ Ольга Дубровская.