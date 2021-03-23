Microsoft рассматривает возможность покупки Discord

Американский IT-гигант Microsoft ведёт переговоры о покупке социальной сети Discord более чем за 10 миллиардов долларов, сообщает агентство "Блумберг" со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Агентство отмечает, что Discord также ведёт переговоры с другими потенциальными покупателями, но договорённости ещё не заключены. В то же время один из собеседников агентства говорит, что компания скорее станет публичной, чем пойдет на продажу.

Сообщается, что ранее Discord обращалась к Microsoft для оценки интереса к компании. По словам источников, переговоры с соцсетью вёл Фил Спенсер (Phil Spencer), возглавляющий xbox (отдел Microsoft, занимающийся созданием игровых консолей).