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Кирдянов рассказал, как глобальное потепление повлияет на рост деревьев

Наука » Экология » Природа

Повышение средних летних температурных значений на севере приведет к тому, что темп роста деревьев к концу XXI века перестанет зависеть от температуры, а способность деревьев поглощать СО2 не будет расти пропорционально повышению температуры, сообщил РИА "Новости" доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института леса имени В. Н. Сукачева СО РАН Александр Кирдянов во Всемирный день лесов.

Кирдянов рассказал, как глобальное потепление повлияет на рост деревьев

В марте журнал Global Change Biology опубликовал исследование международной группы ученых, в которую входил Кирдянов. Одним из основных выводов этой научной работы стало заключение о том, как как именно потепление климата повлияет на рост деревьев на севере и в высокогорье, и как это скажется на продвижении леса в тундру.

"Рост деревьев на севере в настоящее время, в первую очередь, зависит от изменчивости летней температуры. В этих условиях малейшие ее изменения в положительную сторону, особенно в начале лета, приводят к тому, что рост деревьев ускоряется. В определенных пределах существует практически прямая зависимость между летней температурой и приростом. Однако, дерево при температурах выше некоего порога, скажем +17…+18 градусов Цельсия, и эта величина зависит от вида дерева и конкретного места произрастания, входит в зону комфорта", — сказал Кирдянов.

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Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Владимир Губарев
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