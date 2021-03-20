Маск опроверг сообщения об использовании машин Tesla для шпионажа в КНР

Основатель Tesla Илон Маск опроверг сообщения о том, что электрокары компании могут использоваться с целью шпионажа в Китае или любой другой стране, пишет газета Guardian.

Выступая по видеосвязи на форуме China Development Forum, Маск прокомментировал сообщения о том, что китайские власти ограничат использование электромобилей Tesla военными из-за возможной угрозы национальной безопасности.

"У нас есть мощный стимул обеспечивать конфиденциальность любой информации. Если бы Tesla использовала автомобили для шпионажа в Китае или где бы то ни было, мы бы закрылись", — сказал предприниматель.

Он также отметил, что двум самым крупным экономикам мира, США и Китаю, необходимо больше доверять друг другу.