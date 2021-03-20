Сотрудничество РФ и США в космосе может существенно сократиться, но останется мирным, считают опрошенные РИА "Новости" американские эксперты.
"Я ожидаю, что американо-российское взаимодействие продолжится на некотором уровне, но со временем будет сокращаться. Не сразу, но я бы сказал через десять лет, вероятно, будет гораздо меньше связей между США и Россией в космосе", — такую оценку перспективам космического взаимодействия двух стран на фоне роста напряженности внешнеполитических связей дал эксперт эксперт Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл.
Между тем автор блога NASA Watch бывший сотрудник НАСА Кейт Коуинг уверен, что "взаимодействие в космосе может многому научить страны о том, как мирно взаимодействовать друг с другом на Земле".
"В то время как США и Россия определенно сталкиваются с проблемами на Земле, в космосе дела обстоят по-другому, и последние 20 лет они гармонично работают вместе на (Международной) космической станции. Я думаю, что США и Россия продолжат мирно сотрудничать и взаимодействовать в космосе и в предстоящие десятилетия", — отметил он в комментарии для РИА Новости.
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