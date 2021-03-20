Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур перенесли на резервную дату — 21 марта, сообщил РИА "Новости" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, перед стартом зафиксировали скачок напряжения, поэтому "решили не рисковать".

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