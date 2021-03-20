Как дольше сохранять зарядку смартфона

Способы дольше сохранять зарядку смартфона, не растрачивая ее на ненужные задачи, назвал завкафедрой РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

Корреспонденту агентства "Прайм" он рекомендовал снизить яркость экрана. Слишком высокая яркость больше расходует энергию, достаточно 30 процентов. Также при этом нужна автонастройка, чтобы не терять функциональности.

Помимо этого, Назаренко посоветовал отказаться от некоторых автоматических обновлений и всплывающих окон push-приложений.

Ранее эксперт "Правды.Ру" сообщал, что оплата покупок смартфоном безопаснее оплаты картой.