Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Арестован гендиректор завода по делу о хищениях на "Адмирале Кузнецове"
От коронавируса умер последний представитель древнего племени
Синоптики рассказали, когда в Москве сойдет снег
Киев вводит три недели жесткого карантина из-за COVID-19
Экс-замглавы "Военторга" признал себя виновным по трем пунктам в США
Младший Трамп высмеял спотыкающегося Байдена
Банк вынудил тащить в свой офис неходячую клиентку на носилках
Путин поедет отдохнуть в сибирскую тайгу
Экс-премьер Украины назвал санкции "внесудебной расправой"

Как дольше сохранять зарядку смартфона

Наука

Способы дольше сохранять зарядку смартфона, не растрачивая ее на ненужные задачи, назвал завкафедрой РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

Корреспонденту агентства "Прайм" он рекомендовал снизить яркость экрана. Слишком высокая яркость больше расходует энергию, достаточно 30 процентов. Также при этом нужна автонастройка, чтобы не терять функциональности.

Помимо этого, Назаренко посоветовал отказаться от некоторых автоматических обновлений и всплывающих окон push-приложений.

Ранее эксперт "Правды.Ру" сообщал, что оплата покупок смартфоном безопаснее оплаты картой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Арестован гендиректор завода по делу о хищениях на "Адмирале Кузнецове"
Как дольше сохранять зарядку смартфона
От коронавируса умер последний представитель древнего племени
Синоптики рассказали, когда в Москве сойдет снег
Киев вводит три недели жесткого карантина из-за COVID-19
Экс-замглавы "Военторга" признал себя виновным по трем пунктам в США
Младший Трамп высмеял спотыкающегося Байдена
Банк вынудил тащить в свой офис неходячую клиентку на носилках
Путин поедет отдохнуть в сибирскую тайгу
Экс-премьер Украины назвал санкции "внесудебной расправой"
Популярное
США и Канада. Новости и аналитика
Джен Псаки задумалась над словами Путина о расизме

У США есть весомый стимул подумать над словами Владимира Путина о рабстве и расизме в этой стране. Так полагает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки задумалась над словами Путина о расизме
Эксперт: предложения Германии по Украине неперспективны
Новости Украины
Эксперт: предложения Германии по Украине неперспективны
Политика. Новости и аналитика
План есть: как Украина собирается "выжать" Россию из Крыма
Общество
Половина россиян возмущена элитами
Любовь Степушова Зачем власти продавливают слияние КБ "МиГ" и Сухого" Любовь Степушова Александр Артамонов Запад атакует Закавказье. Дело за Россией! Александр Артамонов Усам Оздемиров Как защитить природу без ущерба для экономики Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Вне норм дипломатической этики": Штаты удивили Китай на переговорах
Общество
По заветам Сороса: зачем Алексею Кудрину "свободные науки"
Российские зарплаты и МРОТ сравнили с американскими
Экономика и бизнес
Российские зарплаты и МРОТ сравнили с американскими
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников