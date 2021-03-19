Россиянам рассказали об опасности использования WhatsApp

Россиян предупредили об опасности использования мессенджера WhatsApp. Пользователи приложения рискуют стать жертвами слежки иностранных спецслужб.

Как сообщает издание "Свободная пресса", к соответствующим выводам пришли сотрудники научно-технического центра ФГУП "Главный радиочастотный центр", которые провели специальное исследование.

Отмечается, что WhatsApp подчиняется американским законам, соответственно, компания обязана предоставлять спецслужбам доступ и ключи шифрования даже без специальных оснований.

"Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру", — цитирует издание авторов исследования.