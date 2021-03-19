Россиян предупредили об опасности использования мессенджера WhatsApp. Пользователи приложения рискуют стать жертвами слежки иностранных спецслужб.
Как сообщает издание "Свободная пресса", к соответствующим выводам пришли сотрудники научно-технического центра ФГУП "Главный радиочастотный центр", которые провели специальное исследование.
Отмечается, что WhatsApp подчиняется американским законам, соответственно, компания обязана предоставлять спецслужбам доступ и ключи шифрования даже без специальных оснований.
"Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру", — цитирует издание авторов исследования.
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