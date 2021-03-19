Американские учёные провели исследование, у результате которого выяснили, что к 2075 году Мировой океан будет меньше поглощать разрушительных газов и выбрасывать больше веществ, разрушающих озоновый слой.
Всё дело в содержащихся в Мировом океане хлорфторуглеродах (ХФУ), известных как ХФУ-11. Исследователи выяснили, что океанические потоки одного типа таких веществ влияют на атмосферу.
Хлорфторуглерод используется в процессе производства изоляционных пенопластов и хладагентов.
С 2010 года его перестали производить и использовать, но Мировой океан будет всё равно будет его выбрасывать.
Велик риск, что уже в 2075 году Мировой океан начнёт выбрасывать в атмосферу хлорфторуглеродов больше, чем поглощать, что станет причиной радикальных климатических изменений на Земле.
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