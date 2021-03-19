Миллионы лет назад древние позвоночные умели ходить под водой

Более 420 млн лет назад древние позвоночные животные могли ходить под водой, утверждают учёные Гарвардской школы инженерии и прикладных наук им Джона А. Полсона, сообщает The Royal Society Interface.

В основном речь идёт о рыбах. Специалисты считают, что данная способность развивалась у них благодаря нейронным сетям.

Учёные создали математическую модель, которая помогла выяснить, что древние существа смогли научиться ходить под водой благодаря морфологии своего тела. Учёным удалось даже выяснить, что они двигались под водой попеременно влево-вправо. Для этого требовалось совсем небольшое количество энергии и простые средства управления.

С целью доказать свою гипотезу, учёные создали двуногого робота: тестирование разработки подтвердило их версию.

Данное открытие позволяет не только больше узнать о древних существах, населявших нашу планету, но и открывает возможности для разработки эффективных биоинспирированных роботов в будущем.