К 2025 году в Китае появится коммерческий космодром

В Китае к 2025 году хотят построить коммерческий космодром. Это будет самый приоритетный проект в национальной программе развития, реализация которой запланирована на ближайшие пять лет, сообщает rusargument. ru.

По словам экспертов, всё больше частных компаний инвестируют средства в развитие космической отрасли. Они заинтересованы в реализации коммерческих проектов, связанных с запусками аппаратов в космос.

Ранее они обращались на уже существующие космодромы. Но там приоритетными являются государственные проекты, в том числе военные.

Власти КНР считают, что строительство коммерческого космодрома будет способствовать успешному развитию бизнеса.