В Китае к 2025 году хотят построить коммерческий космодром. Это будет самый приоритетный проект в национальной программе развития, реализация которой запланирована на ближайшие пять лет, сообщает rusargument. ru.
По словам экспертов, всё больше частных компаний инвестируют средства в развитие космической отрасли. Они заинтересованы в реализации коммерческих проектов, связанных с запусками аппаратов в космос.
Ранее они обращались на уже существующие космодромы. Но там приоритетными являются государственные проекты, в том числе военные.
Власти КНР считают, что строительство коммерческого космодрома будет способствовать успешному развитию бизнеса.
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