Палеонтологи обнаружили в Мексике окаменелость акулы с широкими плавниками. Возраст находки составляет 95 миллионов лет, сообщает Science Today.
Длина тела акулы, получившей название Aquilolamna milarcae, составляла 1,7 метра, а размах её плавников — около 1,9 метра. Когда-то она плавала, раскинув плавники в сторону, как планер, отсеивая планктон из морской воды.
Акулы аквилоламны вымерли 66 миллионов лет назад.
Это первый случай, когда у акул обнаружили план тела со сверхдлинными грудными плавниками, отметил ведущий автор исследования палеобнаонтолог из Реннского университета во Франции Ромен Вулло.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что исследователи раскрыли истинный размер доисторической гигантской акулы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Президент России не поедет в Грецию на военный парад 25 марта. Хотя повод вроде бы есть — парад приурочен к событиям, в которых России сыграла большую роль.