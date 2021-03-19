В Мексике найдена древняя акула с крыльями

Палеонтологи обнаружили в Мексике окаменелость акулы с широкими плавниками. Возраст находки составляет 95 миллионов лет, сообщает Science Today.

Длина тела акулы, получившей название Aquilolamna milarcae, составляла 1,7 метра, а размах её плавников — около 1,9 метра. Когда-то она плавала, раскинув плавники в сторону, как планер, отсеивая планктон из морской воды.

Акулы аквилоламны вымерли 66 миллионов лет назад.

Это первый случай, когда у акул обнаружили план тела со сверхдлинными грудными плавниками, отметил ведущий автор исследования палеобнаонтолог из Реннского университета во Франции Ромен Вулло.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что исследователи раскрыли истинный размер доисторической гигантской акулы.