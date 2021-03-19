Арктика может снова стать зелёной

Анализ ДНК растений, извлечённых из озёрных отложений в Арктике, показал, что ареал некоторых кустарников за 100 тыс. лет сместился на 400 км южнее.

Впервые было доказано, что, например, карликовая берёза, раньше росла на северных территориях, но из-за климатических изменений сменила зону обитания.

На основе окаменелой пыльцы, сохранившейся в отложениях, учёные провели идентификацию древних растений. Но данный способ не является точным, так как пыльца быстро разносится ветром и не задерживается на одном месте.

Метод извлечения ДНК тканей растений непосредственно из осадка и определения, какие виды растений произрастали раньше в конкретном регионе в определённый момент времени, помог выяснить, когда и насколько зелёной была Арктика. Это позволит больше узнать о прошлом земли и составить прогноз её будущего.

Арктика нагревается быстрее, поэтому учёные полагают, что растения, которые когда-то росли здесь, снова "вернутся", и Арктика станет зелёной, сообщает Phys. org.