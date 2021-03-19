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Арктика может снова стать зелёной

Наука

Анализ ДНК растений, извлечённых из озёрных отложений в Арктике, показал, что ареал некоторых кустарников за 100 тыс. лет сместился на 400 км южнее.

Арктика может снова стать зелёной

Впервые было доказано, что, например, карликовая берёза, раньше росла на северных территориях, но из-за климатических изменений сменила зону обитания.

На основе окаменелой пыльцы, сохранившейся в отложениях, учёные провели идентификацию древних растений. Но данный способ не является точным, так как пыльца быстро разносится ветром и не задерживается на одном месте.

Метод извлечения ДНК тканей растений непосредственно из осадка и определения, какие виды растений произрастали раньше в конкретном регионе в определённый момент времени, помог выяснить, когда и насколько зелёной была Арктика. Это позволит больше узнать о прошлом земли и составить прогноз её будущего.

Арктика нагревается быстрее, поэтому учёные полагают, что растения, которые когда-то росли здесь, снова "вернутся", и Арктика станет зелёной, сообщает Phys. org.

 

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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