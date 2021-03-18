Жизнь на Земле могла зародиться в результате многочисленных ударов молний. К такому выводу пришли учёные из США совместно с британскими исследователями.
Они выдвинули теорию о том, что удары молний могли обеспечить необходимое количество соединений фосфора для зарождения жизнь на Земле. Об исследовании сообщает издание Nature Communications. э
Учёные предложили альтернативный источник шрейберзита и содержащегося в нём фосфора. В настоящее время на Земле происходит около 560 млн вспышек молний в год.
Учёные подсчитали, что после зарождения нашей планеты каждый год на ней происходили от 1 до 5 млрд вспышек молний. От 100 млн до 1 млрд из них достигали Земли.
За миллиард лет было от 0,1 до 1 квинтиллиона ударов.
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