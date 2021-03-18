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Гены жирафов хотят использовать для лечения гипертонии

Наука

Жирафы — одни из самых загадочных животных с медицинской точки зрения. Это связано с тем, что сердцу жирафа приходится качает кровь на высоту двухметровой шеи, причём под давлением, в два раза превышающим давление человека. Однако жирафы не страдают гипертонией.

Гены жирафов хотят использовать для лечения гипертонии

Учёные решили найти ген, который отвечает за высокое давление у жирафа.

В результате выяснилось, что в нём содержится более семи мутаций. Биологи вычленили мутированный FGFRL1, а затем вставили его мутации в такой же ген у мышей.

Подопытным мышам и тем, чей ген не был изменён, был введён препарат, повышающий давление. В результате эксперимента выяснилось, что грызуны с мутированным геном почти никак не реагировали на лекарство, а давление у них повысилось всего на несколько показателей. А вот у "нормальных" мышей давление повысилось.

Биологи доказали, что мутировавший ген FGFRL1 помогает жирафам справиться с гипертонией. Учёные планируют продолжить исследования, чтобы помочь людям, страдающим гипертонией.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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