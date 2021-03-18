На Марсе очень экстремальные условия, там недостаточно воды для развития жизни. Поэтому на Красной планете не стоит искать какие-либо формы внеземной жизни, считает директор исследовательского центра Карла Сагана в американском Институте SETI Натали Каброл.
К такому выводу она пришла в результате многолетних исследований ранних аналогов Марса экстремальных условиях на чилийском Альтиплано и в Андах.
Каброс считает, что микробную обитаемость на Марсе нужно рассматривать сквозь призму континуума окружающей среды возрастом более 4 млрд лет.
Для того чтобы понять закономерности, возникающие при взаимодействии разряженной атмосферы, ультрафиолетового излучения, солёности, засушливости и многих факторов, сообщает Planet Today.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Марсе обнаружили гигантские тоннели.
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