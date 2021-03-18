В XIX веке кашалоты предупреждали друг друга о появлении китобоев

Учёные провели исследование на основе данных журналов, в которых описывалась охота на кашалотов и выяснили, что за последние годы деятельность китобоев сократилась на 58%, сообщает The Guardian.

Изначально главной угрозой для кашалотов были косатки. Для того чтобы спастись от них кашалоты выстраивались в круг и выставляли хвосты наружу. Но такая тактика не помогла им защититься от людей. В XIX веке китобойный промысел достиг своего пика.

Через некоторое время поведение кашалотов изменилось. Они стали уплывать от кораблей. Причём они плыли против ветра, поэтому парусные суда не могли догнать их.

Учёные утверждают, что изменение в поведении китообразных не связано с процессом эволюции. Скорее всего, они осознали, что люди опасны и решили сменить тактику.

Кашалоты — социальные животные с хорошо развитым интеллектом. Они способны обмениваться информацией с сородичами и предупреждать друг друга об угрозе.