У обитавших на территории современной Якутии стегозавров очень быстро изнашивались зубы, утверждают российские палеонтологи. Научное исследование на эту тему опубликовано в издании PLoS One.
В ранний меловой период Якутия ближе располагалась к Северному полюсу, поэтому климат здесь был более суровым. Стегозаврам приходилось адаптироваться к сложным условиям, поэтому частая смена зубов могла быть одним из проявлений адаптации.
Пока учёные не могут объяснить, как динозаврам удавалось пережить полярные ночи, но то, что они жили в полярных регионах (на востоке Сибири, на Аляске и в Антарктиде) не оставляет сомнений.
Группа палеонтологов, которую возглавил Павел Скучас из Санкт-Петербургского государственного университета, решила реконструировать образ жизни якутских стегозавров. Учёные сфокусировались на ископаемых останках, обнаруженных в районе ручья Тээтэ, в окрестностях населенного пункта Сунтар. Исходя из того, что здесь были найдены зубы взрослых особей и детёнышей, стегозавры жили на севере круглый год.
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