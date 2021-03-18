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Палеонтологи выяснили, почему якутские стегозавры часто меняли зубы

Наука

У обитавших на территории современной Якутии стегозавров очень быстро изнашивались зубы, утверждают российские палеонтологи. Научное исследование на эту тему опубликовано в издании PLoS One.

Палеонтологи выяснили, почему якутские стегозавры часто меняли зубы

В ранний меловой период Якутия ближе располагалась к Северному полюсу, поэтому климат здесь был более суровым. Стегозаврам приходилось адаптироваться к сложным условиям, поэтому частая смена зубов могла быть одним из проявлений адаптации.

Пока учёные не могут объяснить, как динозаврам удавалось пережить полярные ночи, но то, что они жили в полярных регионах (на востоке Сибири, на Аляске и в Антарктиде) не оставляет сомнений.

Группа палеонтологов, которую возглавил Павел Скучас из Санкт-Петербургского государственного университета, решила реконструировать образ жизни якутских стегозавров. Учёные сфокусировались на ископаемых останках, обнаруженных в районе ручья Тээтэ, в окрестностях населенного пункта Сунтар. Исходя из того, что здесь были найдены зубы взрослых особей и детёнышей, стегозавры жили на севере круглый год.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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